Oroscopo lavoro e denaro Cancro del prossimo mese di giugno 2026 | il raccolto di un anno
Il mese di giugno 2026 segna la fine di un ciclo di crescita per il segno del Cancro, con Giove che lascia il segno il 30 giugno dopo avervi trascorso un anno. È il momento di raccogliere i frutti di un periodo di sviluppo iniziato il 30 giugno 2025. Il passaggio di Giove in Leone il 30 giugno segna la conclusione di questa fase di espansione e maturazione.
Per il Cancro giugno è un mese di raccolto. Giove chiude un anno intero nel tuo segno — vi era entrato il 30 giugno 2025 — e il 30 giugno passa in Leone: è l'ultimo mese di una lunga stagione di crescita, il mese in cui si raccoglie ciò che è maturato. Il 9 Venere raggiunge Giove nel tuo segno, punto più alto del periodo per accordi e riconoscimenti. Non è un cielo da nuovi cantieri: è un cielo da consolidare e portare a conclusione. Approfondimento mensile per Cancro a cura di Eryx Aggiornato il 23 maggio 2026?? Il cielo di giugno per il Cancro L'evento clou del mese: Venere raggiunge Giove nel tuo segno la sera del 9 giugno (a 25°46' del Cancro)? il punto più alto del periodo per accordi, riconoscimenti e generosità reciproca; è l'ultima grande congiunzione di Giove nel Cancro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Oroscopo CANCRO 2026: Il Destino Costringe A Scegliere
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