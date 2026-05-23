Oroscopo lavoro e denaro Cancro del prossimo mese di giugno 2026 | il raccolto di un anno

Per il Cancro giugno è un mese di raccolto. Giove chiude un anno intero nel tuo segno — vi era entrato il 30 giugno 2025 — e il 30 giugno passa in Leone: è l'ultimo mese di una lunga stagione di crescita, il mese in cui si raccoglie ciò che è maturato. Il 9 Venere raggiunge Giove nel tuo segno, punto più alto del periodo per accordi e riconoscimenti. Non è un cielo da nuovi cantieri: è un cielo da consolidare e portare a conclusione. Approfondimento mensile per Cancro a cura di Eryx Aggiornato il 23 maggio 2026?? Il cielo di giugno per il Cancro L'evento clou del mese: Venere raggiunge Giove nel tuo segno la sera del 9 giugno (a 25°46' del Cancro)? il punto più alto del periodo per accordi, riconoscimenti e generosità reciproca; è l'ultima grande congiunzione di Giove nel Cancro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Oroscopo CANCRO 2026: Il Destino Costringe A Scegliere

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