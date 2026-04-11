Le frodi assicurative coinvolgono spesso reti di criminalità che operano tra Italia e Paesi esteri. Le truffe seguono schemi consolidati che si riattivano nel tempo, adattandosi alle diverse circostanze. Tra le tecniche più utilizzate ci sono gli attacchi informatici e i furti d’identità, strumenti scelti per ottenere profitti illeciti. Le indagini delle forze dell’ordine si concentrano sull’analisi di queste dinamiche, che si ripetono nel tempo e attraversano confini geografici.

Roma, 11 aprile 2026 – Non esiste la truffa del momento, “ci sono schemi che magari sono anche decennali, scompaiono per un periodo poi ricompaiono, perché sono sostanzialmente funzionali, permettono di ottenere un ingiusto profitto. Quello che si sta affacciando adesso e sicuramente è più allarmante è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei meccanismi delle frodi informatiche, anche quelle assicurative. C’è il classico pescaggio, il cosiddetto phishing dei dati di chi fa le stipule, e ci sono anche attacchi informatici direttamente alle compagnie, cose che permettono poi ai network criminali di simulare sinistri o comunque incidenti che non sono realmente avvenuti”.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frodi assicurative, la regia delle truffe tra Italia e Paesi esteri. Il poliziotto: gli attacchi e i furti d’identità

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