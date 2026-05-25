giugliano agenti indagati per truffe assicurative

Notizia in breve

Quattro persone, tra cui tre agenti di polizia, sono state poste agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine su truffe assicurative nelle città di Giugliano e Villaricca. L'inchiesta ha portato alla luce sospetti di frodi legate a polizze e sinistri falsificati. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti dopo aver raccolto prove su presunti illeciti commessi dagli indagati nell'ambito delle pratiche assicurative. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli.