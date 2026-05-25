Giugliano agenti indagati per truffe assicurative

Da puntomagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro persone, tra cui tre agenti di polizia, sono state poste agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine su truffe assicurative nelle città di Giugliano e Villaricca. L'inchiesta ha portato alla luce sospetti di frodi legate a polizze e sinistri falsificati. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti dopo aver raccolto prove su presunti illeciti commessi dagli indagati nell'ambito delle pratiche assicurative. Le indagini proseguono per chiarire ulteriori dettagli.

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Giugliano e Villaricca, indagine su truffe assicurative: domiciliari per quattro persone, tre appartenenti alla Polizia. Giugliano, misura cautelare per quattro indagati. Nella mattinata di oggi, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di quattro persone, di cui tre appartenenti alla stessa Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord. Gli indagati sono ritenuti, allo stato delle indagini, gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e simulazione di reato. A diffondere la notizia una la Questura di Napoli Le indagini e gli accertamenti investigativi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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