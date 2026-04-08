È stata annunciata oggi la programmazione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna della Pace a Giugliano, con una conferenza stampa che ha illustrato il calendario degli eventi previsti per il 2026. Il motto scelto per questa occasione è “È qui, è pace”. La manifestazione vede la partecipazione di diverse iniziative religiose e culturali che si svolgeranno nel corso dell’anno.

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di presentazione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna della Pace, compatrona di Giugliano. Un appuntamento importante che segna l’avvio delle celebrazioni tra fede, tradizione e iniziative per la comunità. Lo slogan scelto per quest’anno è “È qui, è pace”, un messaggio simbolico che richiama il valore spirituale e identitario della festa per l’intera città. Tra i punti centrali emersi, il progetto di restauro della cappella della Madonna della Pace. “Uno degli obiettivi è restaurare la cappella, dove ci sono diverse lesioni – ha dichiarato don Luigi Pugliese –. È un impegno che portiamo avanti da 2-3 anni e che il nuovo priore ha ulteriormente rafforzato”. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Madonna della Pace 2026, presentato il calendario degli eventi: “È qui, è pace” lo slogan scelto per i festeggiamenti a Giugliano

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