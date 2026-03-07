Indagine su presunte truffe assicurative | archiviazione per un' avvocata

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi ha deciso di archiviare il procedimento penale nei confronti dell’avvocata Filomena Cicoria. Le compagnie assicurative avevano presentato opposizioni, ma il giudice ha respinto queste, confermando che non ci sono elementi di responsabilità a suo carico. La vicenda riguarda presunte truffe assicurative, ma il procedimento si conclude senza ulteriori sviluppi.

Riconosciuta l'estraneità della professionista Filomena Cicoria a ogni addebito. Il gip: "Si è limitata a svolgere il proprio incarico nei limiti rigorosi della legalità" Nel maggio 2025 la stampa locale aveva dato notizia di perquisizioni eseguite dalla Guardia di Finanza di Brindisi nell'ambito di un'indagine su presunte truffe assicurative, citando tra i soggetti coinvolti avvocati con studio nel Comune di Carovigno. Tra questi figurava anche l'avvocato Filomena Cicoria, rimasto esposto al giudizio pubblico per diversi mesi. Oggi quella vicenda si chiude nel modo più netto. Con ordinanza depositata il 2 marzo 2026, il gip del...