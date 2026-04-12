Le truffe assicurative rappresentano un fenomeno diffuso in Italia, con danni economici che si aggirano intorno a centinaia di milioni di euro ogni anno. Numerosi cittadini si trovano coinvolti in situazioni in cui vengono ingannati o truffati, spesso attraverso pratiche ingannevoli o false dichiarazioni. Per proteggersi, è importante conoscere alcune regole fondamentali e prestare attenzione a segnali sospetti durante le procedure assicurative.

In Italia, il problema delle truffe assicurative è un fenomeno molto concreto che ogni anno provoca danni per centinaia di milioni di euro. Secondo recenti dati dell'ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) nel 2022 sono state accertate oltre 25mila le frodi solo nel settore RC Auto. Non solo. Molti cittadini perdono denaro stipulando senza saperlo polizze inesistenti, e non finisce qui. Chi circola sprovvisto di reale RC Auto, rischia infatti multe pesanti, oltre al sequestro del veicolo e alla sospensione della patente. Ad affrontare la questione è stato Giambattista Cavalli, responsabile del laboratorio analisi della polizia locale di Verona.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio alle truffe assicurative, ecco il vademecum da ricordare per difendersi

Allerta Montignoso: truffe via SMS sulla Tari, ecco come difendersiI residenti di Montignoso devono prestare estrema attenzione ai propri smartphone dopo che l’amministrazione locale ha segnalato una serie di...

Nuove truffe “corrono” su messaggi e WhatsApp: ecco quali e come difendersiNon si può mai abbassare la guardia visto che, puntualmente, nuove e diversificare truffe sono all’ordine del giorno e colpiscono migliaia e migliaia...