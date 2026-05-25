Giuglianoa perseguita e la picchia arrestato l’ex violento | Ora posso dire di essere libera

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri su ordine dell’autorità giudiziaria per aver perseguitato e picchiato l’ex moglie. La donna ha riferito di aver subito ripetute minacce e aggressioni da parte dell’ex partner. L’arresto segue le denunce presentate dalla vittima, che ha dichiarato di sentirsi finalmente libera dopo aver ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine. L’uomo è stato portato in carcere e si trova ora a disposizione della magistratura.

La vicenda era stata resa pubblica grazie all’intervento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale la donna si era rivolta raccontando di vivere da tempo nel terrore, nonostante una precedente condanna inflitta all’ex coniuge per violenza domestica e le misure cautelari già adottate. Secondo quanto denunciato, l’uomo si sarebbe nascosto tra le scale del palazzo nel tentativo di sorprenderla e introdursi in casa. A documentarlo un video choc che immortala la scena e fa sentire le urla disperate della donna. “Finalmente è arrivato un arresto che restituisce un minimo di serenità a una donna che per troppo tempo ha vissuto nella paura. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Giugliano.a perseguita e la picchia, arrestato l’ex violento: “Ora posso dire di essere libera”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Sempio: “Per ora non posso dire di essere una vittima. Sono uscite tante cose che sono diverse da come vengono riportate”A Garlasco, un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario ha dichiarato di non considerarsi ancora una vittima, sottolineando che molte delle...

Rientra a casa ubriaco e picchia la moglie, arrestato 42enne violentoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Paternò dopo un intervento in una abitazione dove una donna aveva chiesto aiuto.