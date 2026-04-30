Rientra a casa ubriaco e picchia la moglie arrestato 42enne violento

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Paternò dopo un intervento in una abitazione dove una donna aveva chiesto aiuto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era tornato a casa ubriaco e aveva aggredito la moglie. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una segnalazione di urla provenienti dall’interno dell’abitazione. L’uomo è stato portato in caserma e accusato di maltrattamenti in famiglia.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Paternò hanno arrestato un 42enne di origini straniere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, al teermine di un intervento in un'abitazione in cui erano state segnalate delle grida d'aiuto da parte di una donna. Ancora prima di accedere.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Picchia la moglie dopo una lite, lei fugge a casa di un vicino: arrestato marito violento Leggi anche: Picchia la moglie, arrivano i carabinieri e li minaccia con una pistola: arrestato 42enne Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Terrore al Nuovo Salario: rientra in casa ubriaco e massacra la moglie davanti alle figlie; Rientra a casa ubriaco e aggressivo, il figlio chiama il 112; Papà e figlio ubriachi litigano, il 35enne esce di casa sfidandolo e precipita dal balcone al secondo piano: ricoverato; Era ai domiciliari ma provoca un incidente stradale da ubriaco: torna in carcere a Verbania. Rientra a casa ubriaco e aggredisce i familiari: arrestatoAdro, 25 marzo 2026 – Non solo ha litigato con la sua famiglia perché ubriaco, ma quando sono arrivati i carabinieri li ha aggrediti con violenza. Così è finito in manette. È accaduto ieri mattina a ... ilgiorno.it L’invio degli ispettori del Ministero alla Biennale rientra pienamente nelle prerogative del Governo, e su questo non ho nulla da eccepire. È però un passaggio che arriva in un momento delicato per Venezia e per la Biennale. Se servirà a fare chiarezza, bene. - facebook.com facebook ‘CANZONE ESTIVA’ rientra nella classifica giornaliera di #Spotify, alla #183 con 50.738 ascolti #Annalisa #CanzoneEstiva x.com