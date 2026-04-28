Stava finendo sotto un tir | il racconto choc del prof Galiano che spiega il no alle gite scolastiche

Un insegnante ha raccontato di aver evitato di portare gli studenti in gita dopo un episodio in cui uno studente stava per essere investito da un tir. Un genitore ha chiesto spiegazioni sul motivo per cui le gite scolastiche sono state sospese, sottolineando che suo figlio non ha partecipato a nessuna gita dall'inizio delle medie. La conversazione si è svolta nel contesto di un dialogo tra insegnante e genitore.

«Posso chiederle come mai non portate più gli studenti in gita? Mio figlio non ne ha fatta neanche una dall'inizio delle medie». Questa è una delle domande più frequenti che vengono fatte agli insegnanti e anche al pordenonese Enrico Galiano che ha deciso di rispondere raccontando due aneddoti.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate “Tagliati o racconto i tuoi segreti”: il ricatto choc del 13enne che ha accoltellato la profEmergono nuovi e inquietanti particolari sulla vita e specialmente la personalità del 13enne che ha tentato di togliere la vita alla sua insegnante... Gite scolastiche, un prof ai propri studenti: “Vi ho dato fiducia e non mi avete deluso”. Ecco il patto … rispettato e il suo ringraziamentoLe gite scolastiche tornano al centro del dibattito tra docenti, tra entusiasmo educativo e timori legati a sicurezza e responsabilità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Bimba travolta in giardino dal tosaerba, indagato il papà che era alla guida; Tramvia: uomo finisce sotto vagone a Scandicci. In ospedale in codice rosso; Si schianta in scooter contro un palo della luce: muore un uomo di 52 anni; Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un camion sulla Statale 16 Siligate. L'uomo, forse in stato di alterazione, si sarebbe parato improvvisamente mentre il convoglio stava arrivando, finendo poi tra i binari sottostanti sotto il primo vagone del convoglio - facebook.com facebook