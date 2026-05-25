Durante il passaggio del Giro d’Italia a Milano, alcuni manifestanti hanno danneggiato la corsa. Sono stati neutralizzati e allontanati dalle forze dell’ordine. La manifestazione ha coinvolto circa 16 chilometri della strada, che sono stati poi ripuliti e messi in sicurezza. La corsa è proseguita senza ulteriori interruzioni, ma l’episodio ha provocato disagi e tensioni lungo il percorso.

Hanno fatto la festa al Giro, ancora una volta. Hanno sfregiato nuovamente la corsa rosa, come da prassi, come da copione. Ogni anno è sempre così: 13 gradi di temperatura diventano insopportabili, una spolverata di neve rende le strade impraticabili, due tombini e una “esse” di troppo in zona Bocconi come ieri sono sufficienti per neutralizzare di 16 km una tappa di 157. Hanno fatto la festa al Giro, sfregiando una corsa che non arrivava a Milano da cinque anni. A due giri dalla fine, dopo colloqui intensi di Campenaerts e della stessa maglia rosa Vingegaard con il presidente di Giuria (lo spagnolo Tortajada), ecco la neutralizzazione. I tempi vengono “cristallizzati” a 16,4 km dall’arrivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giro "sfregiato" a Milano: neutralizzati 16 chilometri

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