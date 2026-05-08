Distacchi neutralizzati al Giro d’Italia | la caduta è avvenuta nei 5 km finali

Nella prima tappa del Giro d’Italia, proprio nei cinque chilometri finali, si è verificata una caduta che ha coinvolto alcuni ciclisti. La corsa si è conclusa senza ulteriori incidenti significativi, dopo l’interruzione temporanea causata dalla caduta. I distacchi sono stati prontamente neutralizzati e la gara è ripresa regolarmente. La volata finale, prevista per assegnare la prima Maglia Rosa, si è svolta come programmato.

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C’era grande attesa per la prima tappa del Giro d’Italia e per quella che doveva essere la volata che avrebbe portato alla prima Maglia Rosa. Un’attesa che si è anche trasformata in tensione, soprattutto negli ultimi chilometri, con le squadre dei velocisti che hanno battagliato a grande velocità per riuscire a mettere nella posizione migliore i loro uomini. Purtroppo a settecento metri dal traguardo c’è stata una brutta caduta, che ha completamente spezzato il plotone, con solo una decina di corridori che si sono così giocati la vittoria, andata poi al francese Paul Magnier (Soudal Quick-Step). Una maxi caduta che ha tagliato fuori dai...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Distacchi neutralizzati al Giro d’Italia: la caduta è avvenuta nei 5 km finali Notizie correlate Leggi anche: Giro-E Enel 2026, oltre 1.000 km in sella alle bici elettriche sulle strade del giro d'Italia dal 12 al 31 maggio Giro d’Italia 2026, ottava tappa Chieti-Fermo: i muri possono creare scompiglio e distacchiIl fine settimana è quasi sempre considerato come uno spazio in cui condensare il miglior spettacolo possibile per accontentare i gusti degli...