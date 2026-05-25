Nell'ultima settimana del Giro d’Italia, il corridore danese della squadra Visma mantiene la leadership con un vantaggio di 2 minuti e 26 secondi su Eulalio. Le tappe principali sono quelle in Carì, nelle Dolomiti e quella finale, che potrebbero influenzare la classifica generale. Le tre frazioni sono considerate decisive per la corsa, con salite impegnative e tratti strategici. La gara prosegue con le ultime sfide prima della conclusione.

Lunedì il terzo e ultimo giorno di riposo, da martedì via all’ultima settimana che si concluderà domenica 31 maggio nella grande bellezza di Roma. Il Giro d’Italia 109 entra nella fase decisiva e lo fa con il grande favorito Jonas Vingegaard in maglia rosa, con 2’26” su Eulalio e 2’50” su Gall, i due più immediati inseguitori. Ma il danese della Visma non ha ancora vinto: ecco i tre giorni chiave in cui i giochi si potrebbero ancora ribaltare Da Bellinzona a Carì, tappa inedita totalmente in territorio svizzero. Appena 113 chilometri ma ricchissimi di insidie. Dopo una prima parte in leggera salita, si entra nel circuito di 22 km da ripetere 2 volte con le due salite in sequenza di Torre e Leontica, quest'ultima la più dura (3 km all'8,5%, max 14%). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia, ultima settimana di fuoco: le tre tappe chiave per Vingegaard

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Agostino Raimo contadino anarchico antifascista

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