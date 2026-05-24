Nella quindicesima tappa del Giro d’Italia 2026, una delle più semplici dell'edizione con 157 km pianeggianti da Voghera a Milano, il britannico Vingegaard si è confermato in maglia rosa. Pellizzari ha continuato a lottare per il podio, mentre la tappa, pensata per uno sprint di gruppo, si è conclusa senza il consueto arrivo compatto. La corsa entra nell’ultima settimana con la classifica generale ancora molto aperta.

La quindicesima tappa era una delle più facili in assoluto dell’intero Giro d’Italia 2026: 157 km completamente pianeggianti da Voghera a Milano, disegnati appositamente per i velocisti e per uno sprint a ranghi compatti, che invece non si è materializzato. Tra l’altro gli uomini in lotta per le posizioni nobili della graduatoria non si sono dovuti spremere fino in fondo, visto che i tempi sono stati presi a 16,3 chilometri dal traguardo, in occasione del penultimo transito sul traguardo. La classifica generale è dunque rimasta completamente immutata: il danese Jonas Vingegaard indossa la maglia rosa con un vantaggio di 2’26” sul portoghese Afonso Eulalio, 2’50” sull’austriaco Felix Gall, 3’03” sull’olandese Thymen Arensman, 3’43” sull’australiano Jai Hindley e 4’22” su Giulio Pellizzari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Giro d’Italia 2026, quindicesima tappa: Vingegaard in rosa, Pellizzari lotta per il podio. Ultima settimana di fuoco

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