Giro d’Italia 2026 | Pellizzari sfida Vingegaard I favoriti e le tappe

Dal 8 al 31 maggio si svolgerà la 109esima edizione del Giro d’Italia, con la partecipazione di 23 squadre e 184 atleti. La competizione prevede diverse tappe in Italia e alcune all’estero, con i corridori che si contendono la maglia rosa e altri riconoscimenti specifici. Tra i protagonisti annunciati ci sono un corridore che sfida direttamente il favorito principale, e altri che puntano a raggiungere obiettivi di classifica o a vincere le tappe.

Dall’8 al 31 maggio si corre la 109esima edizione del Giro d’Italia. 23 squadre e 184 corridori si sfideranno per la maglia rosa del vincitore e per tutti gli altri premi in ballo. Il percorso totale è di 3.459 km con un dislivello di 49.150 metri. Si inizia con la grande partenza e le prime tre tappe da Nessebar, in Bulgaria, mentre la passerella finale è fissata come da tradizione a Roma. I riflettori sono puntati su Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), che è il principale favorito. Il danese, che si è imposto in due edizioni del Tour de France e nell’ultima Vuelta, punta a entrare nel club riservato dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri, un’impresa che non può ancora vantare il suo rivale Tadej Pogacar.🔗 Leggi su Sportface.it

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