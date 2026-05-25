Conad ha celebrato il quinto appuntamento di “Il Grande Giro Conad” al Teatro San Babila, in occasione del passaggio del Giro d’Italia a Milano. L’azienda, che sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani, ha sottolineato il legame tra impresa e territorio. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti e pubblico locale, evidenziando il ruolo di Conad come parte della comunità durante l’evento ciclistico.

Nel salutare il passaggio del Giro d’Italia a Milano, di cui sponsorizza la maglia bianca della classifica dei giovani, Conad ho celebrato presso il Teatro San Babila il suo quinto appuntamento de “Il Grande Giro Conad”. Una serata che si è aperta con il ricordo di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, appena scomparso, e che ha visto in apertura l’intervento di Ivano Ferrarini, Amministratore Delegato di Conad Centro Nord. “Crediamo che la nostra azienda e il nostro mondo nel suo complesso abbia la necessità di impegnarsi all’interno delle comunità e dei territori, in cui i nostri soci lavorano e vivono. Questo è uno degli aspetti più importanti, che denota il fatto che Conad voglia fare impresa ma voglia fare soprattutto legame con il proprio territorio “, ha esordito a proposito del legame tra Conad e un evento come il Giro. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Ferrarini (Conad): "Fare impresa vuol dire anche legame con il territorio"

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