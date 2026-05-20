Giro d' Italia | Panzavolta Cia Conad Corsa Rosa è grande occasione di incontro con territorio

Il Giro d'Italia rappresenta un momento importante per le aziende coinvolte, offrendo l'opportunità di rafforzare i legami con il territorio. Un rappresentante di un gruppo di associazioni ha spiegato che questa manifestazione permette di promuovere iniziative locali e di condividere i risultati raggiunti con la comunità. L'evento, che attraversa diverse zone, consente alle associazioni di portare avanti progetti legati alle attività del territorio e di coinvolgere i propri soci in questa esperienza.

"Il Giro d'Italia è una grande occasione di incontro con il territorio per noi e per i nostri soci. Noi sviluppiamo tante attività legate al territorio e al territorio restituire una parte della ricchezza. Essere qui a Cesena è motivo di grande soddisfazione". Lo dice a LaPresse Luca Panzavolta -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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