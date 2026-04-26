Giro dell’Appennino | doppietta Polti tra talento e strategia

Due atleti della Polti-Visit Malta hanno vinto entrambi i primi due posti al Giro dell’Appennino, corsa che si è svolta a Genova. Crescioli e Pesenti sono riusciti a conquistare il podio in modo consecutivo, dimostrando abilità sia nel talento che nella strategia durante la gara. L’evento ha attirato numerosi appassionati e ha visto la partecipazione di diversi corridori di livello. La corsa si è conclusa con questa doppietta della squadra.

? Cosa sapere Crescioli e Pesenti della Polti-Visit Malta conquistano la doppietta al Giro dell'Appennino a Genova.. Il risultato interrompe il digiuno stagionale della squadra varesotta diretta dal tecnico Ivan Basso.. Crescioli e Pesenti conquistano la doppietta per la Polti-Visit Malta al Giro dell’Appennino, sbarcando a Genova con un risultato che rompe il digiuno stagionale della formazione varesotta diretta da Ivan Basso. Il successo arriva in una giornata dominata dal fuoriclasse Tadej Pogacar, che ha piegato Paul Seixas nella Liegi-Bastogne-Liegi, ma la soddisfazione nel team del Varesotto è palpabile. La corsa si è decisa sulle pendenze della Madonna della Guardia, dove la squadra ha saputo leggere i movimenti decisivi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro dell’Appennino: doppietta Polti tra talento e strategia Notizie correlate La Coppa Italia delle Regioni torna con il Giro dell’Appennino 2026. Verre e Fancellu tra i più attesiNel fine settimana denso di appuntamenti che attende gli appassionati non può non essere attenzionata una delle corse che da sempre sono parte della... Persico trionfa: vittoria tattica al Giro dell’AppenninoSilvia Persico ha conquistato la vittoria al Giro dell’Appennino 2026, superando le avversarie in una volata finale decisiva. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giro dell’Appennino 2026, la startlist definitiva; GIRO DELL'APPENNINO, GENOVA ASPETTA LA SUA CLASSICA. I PARTENTI. LIVE; Ciclismo, che week end per il Team Biesse Carrera Premac: sabato il; La stagione delle Classiche si chiude con la Liegi-Bastogne-Liegi: Vollering contro tutte. L’Italia punta su Trinca Colonel. Colpo Polti-Visit Malta: Crescioli e Pesenti fanno doppietta al Giro dell’AppenninoPrima vittoria stagionale per la squadra di Ivan Basso: nello sprint a tre l'empolese batte l'emiliano e l'eterno Pozzovivo ... varesenews.it Giro dell’Appennino 2026: Crescioli firma la prima vittoria da pro, doppietta Polti davanti a PozzovivoIl toscano batte Pesenti allo sprint a Genova dopo l’azione decisiva con Pozzovivo. Successo costruito con il gioco di squadra nella classica ligure Ludovico Cr ... sportface.it Così come avvenuto al termine del Giro delle Fiandre, il post gara della Liegi Bastogne Liegi per Tadej Pogacar si conclude con una multa. Questa volta non è dovuta a quanto fatto in gara (al Fiandre aveva superato un passaggio al livello in movimento) ma a - facebook.com facebook Giro d’Italia 2026, Arnaud De Lie non arriverà a Roma: “L’idea è di ritirarsi dopo 7-10 tappe” x.com