Giro d' Italia 2026 Zanoncello squalificato per una testata a Donaldson

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la tappa 15 del Giro d’Italia 2026, un ciclista è stato squalificato per aver colpito con una testata un avversario. La decisione è stata comunicata dalla giuria a seguito di un episodio avvenuto nel finale di corsa. La gara, prevista come una delle tappe più tranquille, si è conclusa con un episodio di violenza tra i corridori. La squalifica riguarda un atleta che ha agito in modo non conforme alle regole durante la competizione.

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Roma, 25 maggio 2026 - Doveva essere una giornata tranquilla forse nel contesto della tappa, la 15, più semplice del Giro d'Italia 2026, invece a Milano succede di tutto, con il veleno che è nella coda. Prima il braccio di ferro tra la giuria e il gruppo, capitanato dalla Visma-Lease a Bike e in particolare dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, per chiedere (ottenendola) la neutralizzazione dell'ultimo giro del tracciato, lungo ben  16,5 km, poi i fuggitivi a beffare i velocisti, con Fredrik Dversnes Lavik a spuntarla tra i battistrada ( Mattia Bais, Mirco Maestri e Martin Marcellusi ) e, infine, un contatto proibito tra Enrico Zanoncello e Robert Donaldson che nella tarda serata di ieri ha portato a un provvedimento molto duro: la squalifica del corridore della Bardiani CSF 7 Saber. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Enrico Zanoncello has been disqualified from the Giro dItalia after this incident.

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