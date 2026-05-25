Durante il Giro d’Italia 2026, un episodio ha attirato l’attenzione: la caduta di un corridore della Jayco Allula, causata da una testata di Enrico Zanoncello della Bardiani CSF. Le immagini del contatto sono diventate virali online. Zanoncello ha successivamente presentato le sue scuse, affermando di non aver agito intenzionalmente nei confronti di Donaldson.

Bologna, 25 maggio 2026 – Il Var esiste anche nel ciclismo e le immagini della caduta di Donaldson della Jayco Allula hanno fatto il giro del web, anche perché causata da una testata di Enrico Zanoncello, corridore della Bardiani CSF. Il mondo del ciclismo si è scandalizzato per quella che è sembrata una mossa volontaria. Erano le fasi concitate prima di una volata, quelle in cui si cerca la miglior posizione possibile e, tra una spallata e l’altra, le riprese video hanno immortalato Zanoncello virare verso destra e andare a colpire il collega, che successivamente è crollato a terra. La decisione della giuria è stata irreversibile e perentoria: squalifica ed esclusione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026, Zanoncello si scusa: “Non volevo colpire intenzionalmente Donaldson”

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