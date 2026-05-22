Arrivano le Alpi al Giro d’Italia! Tutte le salite e le pendenze del tappone di Pila
Il Giro d’Italia si prepara ad affrontare una delle sue tappe più impegnative, con l’ingresso delle Alpi e un percorso ricco di salite e pendenze ripide. La tappa si svolgerà sabato e vedrà i ciclisti affrontare una serie di salite che metteranno alla prova resistenza e strategia. La località di partenza e quella di arrivo sono state confermate, così come i dettagli delle salite, tra cui alcune delle pendenze più dure della corsa.
Sarà un sabato da battaglia campale quello che attende i corridori. Arrivano le Alpi al Giro d’Italia. I corridori affrontano la quattordicesima tappa, la Aosta-Pila di 133 chilometri, frazione che certamente potrà ridisegnare la conformazione della classifica generale in maniera significativa. Quella che attende i ciclisti è un’autentica cavalcata fatta da costanti saliscendi che non concederanno loro alcun respiro. Le fatiche di giornata iniziano fin dai primi chilometri. In programma la scalata del Saint-Barthélémy, prima categoria di 15,8 chilometri con pendenza media del 6,5% e punte del 13%. La seconda asperità da affrontare sarà la salita di Doues, terza categoria di 5,8 chilometri al 6,2% di pendenza media. 🔗 Leggi su Oasport.it
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