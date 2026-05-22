Arrivano le Alpi al Giro d’Italia! Tutte le salite e le pendenze del tappone di Pila

Il Giro d’Italia si prepara ad affrontare una delle sue tappe più impegnative, con l’ingresso delle Alpi e un percorso ricco di salite e pendenze ripide. La tappa si svolgerà sabato e vedrà i ciclisti affrontare una serie di salite che metteranno alla prova resistenza e strategia. La località di partenza e quella di arrivo sono state confermate, così come i dettagli delle salite, tra cui alcune delle pendenze più dure della corsa.

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