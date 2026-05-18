Giro d’Italia 2026 | tutte le salite e le pendenze della seconda settimana

Si è appena conclusa la prima settimana del Giro d’Italia 2026, con un finale di tappa che ha visto Jonas Vingegaard conquistare la vittoria sulla salita di Corno alle Scale, ottenendo il suo secondo successo in questa edizione. La gara si è svolta lungo un percorso ricco di salite e pendenze impegnative, che hanno messo alla prova le capacità dei ciclisti. Tra le tappe più dure, quella di ieri si è distinta per la sua lunghezza e per i tratti ripidi che hanno caratterizzato il finale.

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