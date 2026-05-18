Giro d’Italia 2026 | tutte le salite e le pendenze della seconda settimana
Si è appena conclusa la prima settimana del Giro d’Italia 2026, con un finale di tappa che ha visto Jonas Vingegaard conquistare la vittoria sulla salita di Corno alle Scale, ottenendo il suo secondo successo in questa edizione. La gara si è svolta lungo un percorso ricco di salite e pendenze impegnative, che hanno messo alla prova le capacità dei ciclisti. Tra le tappe più dure, quella di ieri si è distinta per la sua lunghezza e per i tratti ripidi che hanno caratterizzato il finale.
Si è conclusa ieri la prima settimana intera del Giro d’Italia 2026. Sull’arrivo di Corno alle Scale Jonas Vingegaard ha messo il suo secondo sigillo sulla Corsa Rosa conquistando la nona tappa davanti ad uno stoico Felix Gall. Il danese guadagna ancora terreno sugli avversari nella classifica generale, ancora guidata sorprendentemente da Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious). Dopo il giorno di riposo di oggi incomincerà una nuova importante settimana. Domani sarà infatti il giorno della lunghissima cronometro di Viareggio che potrà già modificare le carte in tavola in attesa delle grandi tappe montuose. Tra le frazioni previste questa settimana quella più attesa è sicuramente la quattordicesima con partenza da Aosta ed arrivo in salita sul Pila. 🔗 Leggi su Oasport.it
Giro dItalia 2026 Stage 5 Extended Highlights | Mountain Stage Chaotic Race Finish
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