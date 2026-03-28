Giro d' Italia 2026 presentata la tappa Gemona-Piancavallo

È stata annunciata la tappa del Giro d'Italia 2026 che si svolgerà tra Gemona e Piancavallo. La tappa prevede un percorso che attraversa il territorio e termina sull'altopiano di Piancavallo, un luogo che ha ospitato molte edizioni del Giro in passato. Piancavallo è noto per aver visto alcune delle vittorie più memorabili di ciclisti italiani, tra cui alcuni dei più celebri campioni.

Consegnato Mauro Vegni, storico direttore del giro, un riconoscimento alla carriera realizzato dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo Piancavallo tornerà a essere il palcoscenico di una delle sfide del Giro d'Italia. Un traguardo diventato iconico grazie alle imprese di alcuni dei più grandi ciclisti italiani di sempre, come Marco Pantani. Il 30 maggio 2026 inizierà un nuovo capitolo che partirà da Gemona del Friuli fino a raggiungere la vetta della località di Aviano. Una tappa, la 20esima, che è stata presentata venerdì 27 marzo a Venzone in provincia di Udine alla presenza delle autorità civili e sportive: il colonnello Lorenzo Rivi per l'8° Reggimento Alpini, il sindaco di Venzone Mario Valent, il sindaco di Gemona Roberto Revelant e il sindaco di Aviano Paolo Tassan-Zanin. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Giro d'Italia 2026, presentata la tappa Gemona-Piancavallo Articoli correlati La Lastrense 2026: prima tappa del Giro d’Italia d’Epoca a Lastra a SignaLASTRA A SIGNA (FIRENZE) – La Ciclostorica La Lastrense, come ormai da tradizione, apre il calendario del Giro d’Italia d’epoca, con tre giorni di... Leggi anche: All’Auditorium Morricone di Roma prima tappa Giro Italia “Pianeta Mare Film lab 2026? Una selezione di notizie su Giro d'Italia 2026 presentata la tappa... Temi più discussi: Tappa Gemona-Piancavallo del Giro, alle 19.30 diretta da Venzone; Ciclismo, Pinarello: l’enfant prodige della Marca; Giro d'Italia: Amirante-Zilli, tappa omaggio identitÃ e futuro; Il primo gol di Bove dopo l’arresto cardiaco: ecco il momento della rinascita col Watford dei Pozzo. Giro d'Italia: Amirante-Zilli, tappa omaggio identitÃ e futuroVenzone, 27 mar - Questa tappa non Ã¨ solo sport, ma memoria, identitÃ e futuro: oggi portiamo al mondo il Modello Friuli e la forza della nostra rinascita, investendo risorse ... ilgazzettino.it Giro d'Italia, ecco la tappa Gemona-Piancavallo con l'omaggio alle vittime del terremoto. Parte la macchina organizzativaFRIULI VENEZIA GIULIA - Stati generali in preparazione dell'approdo in Friuli del Giro d'Italia. L'imponente macchina organizzativa vedrà coinvolti 45 Comuni e un investimento complessivo di 15 ... ilgazzettino.it https://friulivg.it/2026/03/04/terremoto-50-anche-il-giro-ditalia-con-la-tappa-gemona-piancavallo-onorera-le-vittime-riccardi-sara-evento-indelebile/ citazione 8 righe dal fondo - facebook.com facebook