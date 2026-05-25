Durante la giornata di riposo del Giro d’Italia 2026, i ciclisti hanno avuto la possibilità di recuperare energie sia fisiche che mentali. Questa pausa si rivela importante per affrontare con maggior carica le ultime tappe, che si concluderanno domenica 31 a Roma. Il percorso della terza settimana, con le sue diverse tappe, rappresenta il momento finale della corsa, dopo settimane di competizione intensa. La pausa permette ai partecipanti di prepararsi al meglio per il finale.

L’odierna giornata di riposo concede ai partecipanti la preziosa opportunità di recuperare energie mentali e fisiche che potranno certamente rivelarsi cruciali nel lungo sprint finale verso la conclusione di domenica 31 a Roma. La corsa sembra aver trovato il suo padrone, ma la lotta per il podio è apertissima. Il Giro d’Italia riparte domani con la sedicesima tappa, la Bellinzona-Carì di 113 chilometr i. Lo sconfinamento in Svizzera propone una frazione molto breve caratterizzata da un dislivello di 3000 metri e l’ascesa finale verso Carì, prima categoria di 11,7 km con pendenza media del 7,9 % e punte del 13%. I corridori, dopo i primi venticinque chilometri, affrontano due giri di un circuito che propone le salite di Torre e Leontica, seconda categoria di 3 chilometri con pendenza media all’8,5% e punte al 14%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il percorso e le tappe della terza settimana

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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