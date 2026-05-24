Vingegaard ha conquistato la maglia rosa dopo aver vinto per la terza volta in salita, questa volta a Pila. La sua vittoria ha confermato il suo dominio nelle tappe di montagna del Giro d’Italia. La corsa prosegue con altri giorni di gara ancora da disputare, mentre gli altri concorrenti cercano di ridurre il distacco e di mettere in discussione la leadership del danese.

Il terzo successo in altrettanti arrivi in salita, quello di sabato 23 a Pila, ha regalato a Jonas Vingegaard la maglia rosa. Il danese, dopo aver lasciato la scena alla sorpresa portoghese Afonso Eulalio nella prima parte del Giro d’Italia, è balzato in vetta alla classifica nella 14esima tappa. E lo ha fatto grazie all’ennesima prova di forza. Un copione finora perfetto per Vingegaard, che ha potuto gestire sé stesso e la squadra nelle prime tappe e quando ha voluto si è preso il simbolo del primato, non lasciando margini di replica agli avversari. Se sul Blockhaus e a Corno alle Scale Felix Gall era riuscito a rimanere vicino al danese, a Pila l’austriaco ha pagato 49”, risultando nuovamente il secondo più forte in salita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le speranze italiane e il percorso della terza settimana: cosa resta del Giro d’Italia oltre il dominio di Vingegaard

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il vero nemico della tua prostata sono questi 3 alimenti che mangi ogni giorno | Dott...

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia 2026: il percorso e le tappe della seconda settimanaIl Giro d’Italia 2026 si avvicina e la seconda settimana si prepara a portare nuove sfide ai ciclisti.

Giuseppe Martinelli commenta il dominio di Vingegaard al Giro d’ItaliaDurante la settima tappa del Giro d’Italia 2026, sul percorso del Blockhaus, Jonas Vingegaard ha raggiunto la vetta per primo, conquistando la...

Temi più discussi: VELO'. L'ANALISI DEL GIRO D'ITALIA E LE SPERANZE AZZURRE PER IL DOMANI; Giro d'Italia 2026, 150km di sofferenza per Samuele Battistella: Non avevo molte speranze, ma ci ho provato; Vingegaard, più testa che cuore, ma il Giro è già suo e la crono può dargli la rosa; John Oyebode, la speranza italiana del tennistavolo: Giro il mondo per diventare più forte.

Come esprimere speranze/desideri su eventi passati? reddit

, MirrorMedia / LaPresse / @tony_esnault #GirodItalia | @ERTourism x.com

Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Imperia-Novi Ligure: Segaert vince e beffa tutti, Eulalio sempre in Maglia RosaIn diretta il Giro d'Italia, oggi la 12° tappa da Imperia a Novi Ligure: arrivo previsto intorno alle 17 dopo 175 chilometri e quasi 3 ... fanpage.it

VELO'. L'ANALISI DEL GIRO D'ITALIA E LE SPERANZE AZZURRE PER IL DOMANIUndicesima puntata con Magrini, Rabottini e Bevilacqua. Spazio ai giovani azzurri e agli eventi ciclistici in Umbria e Abruzzo. tuttobiciweb.it