Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e la seconda settimana si prepara a portare nuove sfide ai ciclisti. Dopo le prime nove tappe, il percorso ha già mostrato alcune caratteristiche della corsa, ma ancora nulla è ufficiale e tutto può cambiare. La gara prosegue con diverse tappe che potrebbero influenzare la classifica, mentre i corridori continuano a prepararsi per affrontare le prossime sfide. La corsa rimane ancora aperta e con molte incognite da risolvere.

Le prime nove tappe hanno già impresso un chiaro indirizzo alla gara. Nulla però è stato ancora definito e la storia è ancora tutta da scrivere. Il Giro d’Italia 2026 vive oggi la sua seconda giornata di riposo prima di tuffarsi a capofitto in una settimana che proporrà almeno altri due passaggi chiave nella corsa verso il successo finale. Si riparte con i fuochi d’artificio: domani infatti è in programma la decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa. L’unica prova contro il tempo misura 42 km e si sviluppa su un tracciato totalmente pianeggiante, particolarmente adatto agli specialisti. I rilevamenti intermedi sono posti a Viale Regina Margherita, Forte dei Marmi e Rinchiostra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026: il percorso e le tappe della seconda settimana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

Sullo stesso argomento

Giro d’Italia 2026: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltàPERCORSO E TAPPE GIRO D’ITALIA 2026 Prima tappa: Neseb?r – Burgas 147 km ** Saranno i velocisti a giocarsi la prima Maglia Rosa dell’edizione numero...

Giro d'Italia 2026: altimetria e percorso di tutte le tappeIl Giro d'Italia 2026, in programma da venerdì 8 a domenica 31 maggio, è partito.

Giro d’Italia 2026, Davide Piganzoli 3° nel secondo arrivo in salita: Già negli ultimi giorni mi sentivo molto bene, penso di aver fatto una bella gara x.com

[Results Thread] 2026 Giro d'Italia - Tappa 9 Cervia > Corno alle Scale (2.UWT) reddit

Giro d’Italia 2026: il percorso e le tappe della seconda settimanaLe prime nove tappe hanno già impresso un chiaro indirizzo alla gara. Nulla però è stato ancora definito e la storia è ancora tutta da scrivere. Il Giro ... oasport.it

Giro d'Italia 2026, Vingegaard vince la 9^ tappa. Eulalio resta in maglia rosaNona tappa oggi, 17 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Cervia e arriva a Corno alle Scale, per un totale di 184 km. La maglia rosa è ancora sulle spalle di Afonso Eul ... tg24.sky.it