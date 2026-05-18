Giro d’Italia 2026 | il percorso e le tappe della seconda settimana

Da oasport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Giro d’Italia 2026 si avvicina e la seconda settimana si prepara a portare nuove sfide ai ciclisti. Dopo le prime nove tappe, il percorso ha già mostrato alcune caratteristiche della corsa, ma ancora nulla è ufficiale e tutto può cambiare. La gara prosegue con diverse tappe che potrebbero influenzare la classifica, mentre i corridori continuano a prepararsi per affrontare le prossime sfide. La corsa rimane ancora aperta e con molte incognite da risolvere.

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Le prime nove tappe hanno già impresso un chiaro indirizzo alla gara. Nulla però è stato ancora definito e la storia è ancora tutta da scrivere. Il Giro d’Italia 2026 vive oggi la sua seconda giornata di riposo prima di tuffarsi a capofitto in una settimana che proporrà almeno altri due passaggi chiave nella corsa verso il successo finale. Si riparte con i fuochi d’artificio: domani infatti è in programma la decima tappa, la Viareggio-Marina di Massa. L’unica prova contro il tempo misura 42 km e si sviluppa su un tracciato totalmente pianeggiante, particolarmente adatto agli specialisti. I rilevamenti intermedi sono posti a Viale Regina Margherita, Forte dei Marmi e Rinchiostra. 🔗 Leggi su Oasport.it

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