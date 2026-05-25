Giro d' Italia 2026 il percorso della sedicesima tappa | da Bellinzona a Carì

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Giro d’Italia 2026, martedì 26 maggio, presenta la sedicesima tappa da Bellinzona a Carì, lunga 113 chilometri. Il percorso è caratterizzato da numerosi tratti impegnativi e salite ripide, con diverse asperità lungo il tracciato. La tappa attraversa zone di montagna e si concentra su un percorso breve ma intenso, con finali in salita. La gara si svolge interamente in territorio svizzero, con partenza e arrivo in località di montagna.

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La sedicesima tappa del Giro d’Italia 109, martedì 26 maggio, è la Bellinzona-Carì: 113 chilometri ricchissimi di insidie. Da Bellinzona a Carì, la sedicesima tappa del Giro è inedita, totalmente in territorio svizzero. Appena 113 chilometri ma ricchissimi di insidie. Dopo una prima parte in leggera salita, si entra nel circuito di 22 km da ripetere 2 volte con le due salite in sequenza di Torre e Leontica, quest'ultima la più dura (3 km all'8,5%, max 14%). Lasciato il circuito, si entra nella valle del San Gottardo con un avvicinamento sempre a salire fino a Faido dove inizia la salita finale di 12 km. L’ascesa a Carì, con traguardo a 1644 metri di quota, è lunga 11,7 km alla pendenza media del 7,9%, con punte del 13% proprio in cima; il dislivello è di 932 metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della sedicesima tappa: da Bellinzona a Carì
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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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