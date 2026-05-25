La sedicesima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà il 26 maggio, con partenza da Bellinzona e arrivo a Carì, su un percorso di 113 chilometri. La tappa si inserisce nella terza e ultima settimana della corsa, dopo il terzo giorno di riposo. Il tratto attraversa i paesi e le vie tra le due località, segnando la ripresa della competizione.

Dopo il terzo giorno di riposo, l’ edizione numero 109 del Giro d’Italia di ciclismo su strada riprenderà domani, martedì 26 maggio 2026, quando si disputerà la sedicesima tappa, che aprirà la terza ed ultima settimana: partenza da Bellinzona ed arrivo a Carì dopo 113 km. Sarà una frazione in linea che si snoderà tutta in Svizzera, che vedrà protagoniste le due sedi di partenza ed arrivo, e che attraverserà, inoltre, le località di Claro, Osogna, Biasca, Malvaglia, Motto, Roccabella, Torre, Aquila, Ponto Valentino, Prugiasco, Leontica, Ludiano, Bodio, Giornico, Lavorgo, Faido e Campello. La partenza fittizia è fissata alle ore 13.45, mentre la partenza reale è prevista per le ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bellinzona-Carì, dove la passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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