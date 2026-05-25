Dopo 15 tappe, la classifica del Giro d’Italia 2026 mostra un andamento stabile, con alcuni favoriti in testa e altri in ritardo. La posizione generale si è consolidata, ma la corsa per il podio rimane aperta. Tra i protagonisti, il leader gestisce il vantaggio, mentre alcuni concorrenti sono ancora in lotta per migliorare la propria posizione. La corsa prosegue verso Roma, con la classifica che si definisce lentamente.

Va a chiudersi anche la seconda settimana al Giro d’Italia 2026. La classifica generale a mano a mano si è andata a delineare anche se resta ancora apertissima la corsa per il podio verso Roma. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati di queste prime 14 tappe. PROMOSSI. Jonas Vingegaard: tre arrivi in salita, tre vittorie, la Maglia Rosa ben cucita sulle spalle. Più di tutto questo quello che impressiona per il danese della Visma è quell’apparente calma e gestione che dimostra giorno dopo giorno: forse è a non più del 70% e nonostante questo fa il vuoto sui rivali. Devastante. Felix Gall: il primo rivale, anche se a distanza, per Vingegaard. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro d’Italia 2026, i promossi e bocciati dopo le prime 15 tappe. Vingegaard in gestione, che bravo Piganzoli

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