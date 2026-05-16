Il Giro d’Italia 2026 si conclude con la nona tappa che si disputa sul Corno alle Scale, segnando la fine della prima settimana della corsa. La giornata prevede un percorso impegnativo con un arrivo in salita. La tappa è programmata per il 16 maggio 2026 e si svolge in una zona di montagna. Sono stati annunciati i favoriti alla vittoria e gli orari di trasmissione televisiva per seguire l’evento.

Fermo, 16 maggio 2026 – Si chiude la prima settimana di Giro d’Italia 2026 con l’arrivo in cima al Corno alle Scale. Sarà il secondo vero arrivo in salita dopo quello del Blockhaus e un’altra possibilità per Jonas Vingegaard di distanziare gli avversari, in un Giro che rischia di diventare un monologo. Intanto, a Fermo vittoria di Jhonatan Narvaez, in solitaria, sui norvegesi Leknessund e Tjotta dopo la fuga di giornata che ha visto una ventina di corridori ottenere il via libera del gruppo, che ha controllato pur senza concedere un vantaggio troppo elevato. Tra i big non è successo niente a parte l’uscita di classifica di Giulio Ciccone, che ha deciso di non tentare l’assalto alla top five per concentrarsi sulle vittorie di tappa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giro d’Italia 2026, tappa 9: si arriva al Corno alle Scale. Percorso, favoriti e orari tv

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Giro dItalia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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