giovannoni eletto sindaco di sillano giuncugnano

Armando Giovannoni è stato eletto sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. La cerimonia di proclamazione si è svolta nella giornata del 25 maggio 2026, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini. Giovannoni ha ottenuto la maggioranza dei voti alle ultime elezioni comunali e ora assume ufficialmente l’incarico di guida dell’amministrazione locale. La sua elezione segna l’inizio del suo mandato nel ruolo di primo cittadino.

Sillano Giuncugnano (Lucca), 25 maggio 2026 – Armando Giovannoni è stato eletto sindaco del Comune di Sillano Giuncugnano. Il candidato 70enne, pensionato, sposato con figli, ha ottenuto il 57,85 delle preferenze (398 voti). Al secondo posto Francesca Panini, con 285 voti (41,42% delle preferenze). Chiude Manuela Bruni, lista Fiamma Tricolore, con 5 voti (0,73 delle preferenze). Gli elettori del Comune di Sillano Giuncugnano sono 1.183. I votanti sono stati 708 (59,85%). Diciotto le schede nulle, due le schede bianche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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