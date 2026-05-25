Giornate del Made in Italy | percorso espositivo su tutela agroalimentare dei prodotti calabresi

Notizia in breve

Martedì 26 e mercoledì 27 maggio, presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria” in Palazzo Zani, si svolge un percorso espositivo dedicato alla tutela dei prodotti agroalimentari calabresi. L’evento, inserito nelle Giornate del Made in Italy, coinvolge studenti e cittadini e presenta materiali e informazioni sulla protezione e valorizzazione delle produzioni locali. La manifestazione, istituita nel 2023 dallo Stato italiano, si concentra sulla promozione e la tutela dei beni agroalimentari calabresi.