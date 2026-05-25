Giornate del Made in Italy | percorso espositivo su tutela agroalimentare dei prodotti calabresi
Martedì 26 e mercoledì 27 maggio, presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria” in Palazzo Zani, si svolge un percorso espositivo dedicato alla tutela dei prodotti agroalimentari calabresi. L’evento, inserito nelle Giornate del Made in Italy, coinvolge studenti e cittadini e presenta materiali e informazioni sulla protezione e valorizzazione delle produzioni locali. La manifestazione, istituita nel 2023 dallo Stato italiano, si concentra sulla promozione e la tutela dei beni agroalimentari calabresi.
Martedì 26 e mercoledì 27 maggio, Palazzo Zani, sede del Comando Regione Carabinieri Forestale “Calabria”, ospita studenti e cittadini per celebrare le Giornate del Made in Italy, manifestazione istituita nel 2023 dallo Stato italiano. I Carabinieri Forestali accompagneranno i visitatori lungo un. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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