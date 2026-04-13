ADM al Vinitaly | focus su certificazione e tutela del Made in Italy

All'apertura del Vinitaly, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha partecipato a un convegno dedicato alla riforma del sistema fiscale e al settore del vino. Il direttore dell'agenzia ha preso la parola durante l'evento, portando l'attenzione sui temi di certificazione e tutela del prodotto italiano nel mercato vinicolo. La partecipazione ha rappresentato un momento di confronto tra le autorità e gli operatori del settore.

L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) è protagonista al Vinitaly, dove il direttore Roberto Alesse è intervenuto nel corso del convegno dedicato alla riforma del sistema fiscale e al comparto vitivinicolo. La partecipazione dell’Agenzia rientra nella campagna istituzionale “ADM-Cert: la certificazione che riconosce l’eccellenza italiana”, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dell’ente come garante della qualità e dell’autenticità del Made in Italy. Il ruolo dell’Agenzia nel settore vinicolo. Nel suo intervento, Alesse ha evidenziato le principali attività svolte dall’Agenzia a supporto del comparto. “L’Agenzia opera quotidianamente...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - ADM al Vinitaly: focus su certificazione e tutela del Made in Italy Tutela del made in Italy all’estero. Il Comune al fianco di ColdirettiIl consiglio comunale di Copparo ha deciso di supportare l’appello di Coldiretti, che chiede una revisione della disciplina sull’origine doganale dei... Made in Italy, a Roma i 1.000 Marchi Storici. A Palazzo Piacentini focus su crescita e innovazioneSi terrà il prossimo 15 aprile, in occasione della Giornata del Made in Italy, l’evento “1000 Marchi Storici per il futuro del Made in Italy”, in...