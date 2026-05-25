Giornata vietatissima ai deboli di cuore ma alla fine Anna Pittarello la spunta
Anna Pittarello ha mantenuto la carica di sindaco di Bovolenta per il terzo mandato consecutivo, vincendo con una differenza di voti ristretta. La sua riconferma è stata decisa al termine dello scrutinio, che ha evidenziato come un numero contenuto di preferenze abbia determinato l’esito finale. La competizione elettorale si è svolta con una partecipazione elevata, e i risultati sono stati ufficializzati dopo lo spoglio.
Un pugno di voti può cambiare la storia di una partita. Ne sa qualcosa Anna Pittarello che per il terzo mandato consecutivo si è confermata sindaco di Bovolenta. Alla fine di una giornata severamente vietata ai deboli di cuore ha ottenuto 929 preferenze con una percentuale definitiva del 50,33 %. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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