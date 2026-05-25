Giornata vietatissima ai deboli di cuore ma alla fine Anna Pittarello la spunta

Notizia in breve

Anna Pittarello ha mantenuto la carica di sindaco di Bovolenta per il terzo mandato consecutivo, vincendo con una differenza di voti ristretta. La sua riconferma è stata decisa al termine dello scrutinio, che ha evidenziato come un numero contenuto di preferenze abbia determinato l’esito finale. La competizione elettorale si è svolta con una partecipazione elevata, e i risultati sono stati ufficializzati dopo lo spoglio.