A cinque giornate dalla conclusione del campionato, la lotta per evitare la retrocessione in Serie C coinvolge ancora nove squadre. Complessivamente, sono dodici le squadre che si contendono i posti in zona retrocessione, anche se per tre di esse il rischio è ancora esclusivamente matematico, dato che hanno accumulato un passo molto più lento rispetto alle altre concorrenti. La tensione cresce con ogni partita e la classifica rimane molto aperta.

Numeri alla mano sono 12 le squadre coinvolte nella lotta retrocessione ma per tre di queste (Carrarese, Avellino e SudTirol) il ’rischio’ è alimentato solo dalla matematica, non certo dal passo fin qui tenuto in campionato ben diverso da quello delle 9 avversarie più indietro in classifica. Di fatto quindi a rischiare di finire direttamente in C o di giocare la roulette dei playout sono le 9 squadre dal 12° posto: in questo momento Mantova e Sampdoria con 37 punti sarebbero salve, così come l’Empoli a 36 e il Padova a 34 ma avvantaggiato negli scontri diretti rispetto a Entella e Bari che invece giocherebbero i playout. Virtualmente in C invece Pescara terz’ultimo con 32 punti, Reggiana e Spezia tristemente ultime a quota 30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A cinque giornate dalla fine in coda la situazione è ancora incertissima. Nove squadre in lotta per evitare la Serie C. Finale di campionato vietato ai deboli di cuore

Tre squadre, nove giornate: la Serie C si decide oraIl campionato di tre squadre: ogni partita è una finale Sommario: In Serie C, Teramo, Ancona e Ostia Mare si contendono la promozione in Lega Pro.

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