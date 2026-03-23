San Donato Tavarnelle roccioso Ma il Prato alla fine la spunta

Da lanazione.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prato 1 San Donato Tavarnelle 0 PRATO (3-5-2): Furghieri; Berizzi, Risaliti, Polvani; Cesari (dal 75’ Limberti), Greselin (dal 63’ Andreoli), Fiorini, Lattarulo, Zanon (dal 68’ D’Orsi); Verde, Rossetti. A disposizione Stomeo, Corsa, Boccardi, Sarpa, Santarelli, Atzeni. All. Dal Canto. SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Neri; Croce, Morelli, Cecchi, Perugi; Falconi (dall’87’ Puppato), Gistri (dal 62’ Pecchia), Torrini; Calonaci (dal 71’ Nardella); Rotondo (dal 56’ Lomangino), Ciravegna (dall’80’ Mignani). A disposizione Tampucci, Kovalenko, Leonardi, Ronci. All. Bagatti. Arbitro: Angelo di Marsala, coadiuvato dagli assistenti Cusimano e Garofalo di Palermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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