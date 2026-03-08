Otto marzo perché in Italia il fiore simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa e cosa rappresenta

Ogni 8 marzo, in Italia, la mimosa viene scelta come simbolo della Giornata internazionale della donna. Questa tradizione si ripete ogni anno e rappresenta un modo per celebrare le donne e le loro battaglie. La mimosa, con il suo colore e la sua presenza, si affianca alle iniziative e alle manifestazioni che si svolgono in questa ricorrenza.

Roma, 8 marzo 2026 – Ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della ricorrenza. I suoi piccoli fiori gialli compaiono ovunque, dai negozi alle piazze di tutta Italia, nei caratteristici mazzolini profumati. Ma perché proprio la mimosa è diventata il simbolo della Festa della donna? La scelta risale al secondo dopoguerra e ha una storia tutta italiana. Fu infatti nel 1946 che l’Unione Donne Italiane, UDI, impegnata nella difesa dei diritti femminili, decise di adottare la mimosa come emblema dell’8 marzo. La scelta nel dopoguerra. La scelta della mimosa come simbolo dell’8 marzo si intreccia alla figura di Teresa Mattei, giovane partigiana e parlamentare italiana, insieme ad altre attiviste dell’UDI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

