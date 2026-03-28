Il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, una condizione infiammatoria cronica che interessa circa il 10% delle donne in età fertile. Nonostante la diffusione, spesso si verifica un ritardo diagnostico di otto o dieci anni. Un’esperta ha fornito indicazioni su quali segnali e sintomi richiedano attenzione, evidenziando le difficoltà nel riconoscimento precoce di questa malattia.

L ’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce fino al 10% delle donne in età fertile, ma che nonostante l’incidenza, ancora oggi soffre di un ritardo diagnostico stimato tra gli 8 e i 10 anni. Un tempo troppo lungo che rappresenta non solo un fallimento sanitario e sociale, ma una delle principali cause della cronicizzazione del dolore pelvico. In occasione della Giornata Mondiale dell’Endometriosi, che si celebra il 28 marzo, accendiamo i riflettori su questa patologia. Giorgia Soleri e la pancia da endometriosi: «Non sono incinta, sono malata» X Leggi anche › Dall’endometriosi alla vulvodinia, il dolore pelvico è un universo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 28 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell’Endometriosi, che colpisce il 10% delle donne ma è ancora difficilmente diagnosticata. L’esperta spiega a cosa fare attenzione

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