Giornata mondiale della tiroide l' impegno dell' Ulss 9 per tutto l’anno

L'Ulss 9 ha annunciato che l’impegno per la salute della tiroide proseguirà tutto l’anno, in seguito alla Giornata mondiale dedicata alla ghiandola, celebrata il 25 maggio. Questa giornata, che conclude la Settimana mondiale sulla tiroide, serve a sensibilizzare sulla diffusione delle patologie tiroidee e sulla necessità di percorsi di cura organizzati. La giornata rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza di diagnosi e trattamenti adeguati.

La Giornata mondiale della tiroide, che si celebra ogni anno il 25 maggio come culmine della Settimana mondiale dedicata a questa ghiandola, offre l’occasione per ricordare quanto le patologie tiroidee siano diffuse e richiedano percorsi di cura strutturati.In Italia colpiscono 6 milioni di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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