Recor Medical mette in evidenza l’innovazione e l’impegno globale in occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione 2026

In occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione del 17 maggio 2026, una società americana ha annunciato il proprio impegno nel campo dell’innovazione medica. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa e sottolinea l’attività globale dell’azienda, con sede a Palo Alto e uffici a Francoforte. L’obiettivo dichiarato è evidenziare gli sforzi per migliorare i trattamenti e le tecnologie legate alla gestione dell’ipertensione. La società si è concentrata sullo sviluppo di soluzioni innovative in questa giornata di sensibilizzazione.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE PALO ALTO, Calif. and FRANKFURT, Germania, 15 maggio 2026 PRNewswire — In occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione 2026, il 17 Maggio, Recor Medical, Inc. (“Recor”), una consociata interamente controllata da Otsuka Medical Devices Co., Ltd., si unisce alla comunità globale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ipertensione e celebrare i progressi compiuti nella sua diagnosi, gestione e trattamento. Colpendo oltre un miliardo di persone in tutto il mondo, l’ipertensione rimane uno dei principali fattori di rischio per gravi patologie cardiovascolari, rendendo essenziali l’innovazione continua e il coinvolgimento dei pazienti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Recor Medical mette in evidenza l’innovazione e l’impegno globale in occasione della Giornata mondiale dell’ipertensione 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles Sullo stesso argomento Giornata mondiale delle malattie rare, Ucb conferma impegno su innovazione e percorsi cura(Adnkronos) – In Italia oltre 2 milioni di persone vivono con una patologia rara. In occasione della giornata mondiale dell’acqua, torna ad Arezzo la “corsa dell’acqua”Arezzo, 12 marzo 2026 – È tutto pronto per la quarta edizione della Corsa dell’Acqua, l’evento sportivo organizzato da Nuove Acque e patrocinato da...