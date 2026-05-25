Giornata mondiale bambini scomparsi campagna della polizia anche a Reggio Calabria
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia ha avviato una campagna di sensibilizzazione anche a Reggio Calabria. Sono state promosse attività investigative e iniziative di prossimità per prevenire e contrastare le scomparse di minori. La giornata mira a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, coinvolgendo le forze dell’ordine e il pubblico. Nessun dettaglio su casi specifici o interventi particolari è stato comunicato.
In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia rinnova il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno delle scomparse di minori, attraverso attività investigative, campagne di sensibilizzazione e iniziative di prossimità rivolte alle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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