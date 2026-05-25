Giornata mondiale bambini scomparsi campagna della polizia anche a Reggio Calabria

Notizia in breve

In occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi del 25 maggio, la polizia ha avviato una campagna di sensibilizzazione anche a Reggio Calabria. Sono state promosse attività investigative e iniziative di prossimità per prevenire e contrastare le scomparse di minori. La giornata mira a mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, coinvolgendo le forze dell’ordine e il pubblico. Nessun dettaglio su casi specifici o interventi particolari è stato comunicato.