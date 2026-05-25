Nel 2025, in Italia sono state registrate più di 17.000 segnalazioni di bambini scomparsi. L’associazione Meter ha diffuso un comunicato ricordando l'importanza di non lasciare che il passare del tempo trasformi queste situazioni in numeri o casi dimenticati.

Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione Meter: Sono oltre 17mila le segnalazioni di scomparsa di minori registrate in Italia nel corso del 2025. Un dato che, in occasione della Giornata Internazionale dei Bambini Scomparsi che si celebra oggi, spinge l’Associazione Meter a lanciare un appello: “Non permettiamo che il tempo trasformi i bambini in numeri o casi dimenticati”. Secondo la XXXIV Relazione del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, il 2025 ha fatto registrare 25.358 segnalazioni complessive, a fronte delle 24.890 del 2024, con un incremento dell’1,9%. Le persone effettivamente interessate sono 22. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Giornata dei bambini scomparsi: lo scorso anno oltre 17mila segnalazioni in Italia Meter, "non permettiamo che il tempo trasformi i bambini in numeri o casi dimenticati"

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