Giornata Mondiale della Salute Oms lancia campagna di sensibilizzazione

Da tv2000.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, promossa dalle Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica. L’evento, istituito nel dopoguerra, mira a mettere in evidenza le questioni legate alla salute pubblica e all’importanza di pratiche preventive. La giornata si svolge ogni anno con iniziative e comunicazioni dedicate alla promozione di stili di vita più sani.

Giornata Mondiale della Salute, promossa dalle Nazioni Unite. Un evento nato nel dopoguerra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi sanitari. L’alleanza con la ricerca scientifica, il tema di quest’anno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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