Giornata Mondiale della Salute Oms lancia campagna di sensibilizzazione

In occasione della Giornata Mondiale della Salute, promossa dalle Nazioni Unite, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha avviato una campagna di sensibilizzazione rivolta all’opinione pubblica. L’evento, istituito nel dopoguerra, mira a mettere in evidenza le questioni legate alla salute pubblica e all’importanza di pratiche preventive. La giornata si svolge ogni anno con iniziative e comunicazioni dedicate alla promozione di stili di vita più sani.

Giornata Mondiale della Salute, promossa dalle Nazioni Unite. Un evento nato nel dopoguerra per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi sanitari. L’alleanza con la ricerca scientifica, il tema di quest’anno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata Mondiale della Salute, Oms lancia campagna di sensibilizzazione Campagna di sensibilizzazione di Sos Autismo per la giornata mondiale della consapevolezzaIn occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo del 2 aprile, l'associazione di genitori Sos Autismo, insieme per... Leggi anche: Giornata Mondiale della Salute Orale: perché la salute della bocca riguarda tutto il corpo Giornata Mondiale della Salute, Oms lancia campagna di sensibilizzazione Temi più discussi: Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'anno; Giornata mondiale della salute; Giornata mondiale della salute. Collaborare e sostenere la scienza. L’appello dell’Oms; Oggi è - Oggi è : Giornata Mondiale della salute - Video. Giornata mondiale della salute, Oms: insieme per la salute, dalla scienza i progressi che salvano viteIn occasione della Giornata mondiale della salute del 7 aprile, l’Organizzazione mondiale della sanità richiama governi e cittadini a sostenere la scienza come motore delle politiche sanitarie ... farmacista33.it Giornata mondiale della salute, il tema e gli obiettivi di quest'annoIl 7 aprile si celebra la Giornata Internazionale della Salute, promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. La ricorrenza nasce nel 1948, anno della prima Assemblea dell’Oms, che ha istituito ... tg24.sky.it La Giornata Mondiale della Salute 2026, con il tema “Insieme per la salute. Sosteniamo la scienza”, celebra il valore della collaborazione scientifica in ottica One Health per proteggere la salute di persone, animali, piante e pianeta. Promossa dall’Organizzazi - facebook.com facebook Giornata Mondiale della #Salute La salute passa anche dai #luoghi che attraversiamo ogni giorno #AutoritaTrasporti con Squicciarini Rescue e @SIS_118 promuove la diffusione della formazione su manovre #salvavita e uso defibrillatore nel mondo dei x.com