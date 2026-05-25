Giornata internazionale dei minori scomparsi a Pescara 33 casi in soli 3 mesi Penelope | Non dimenticare

Notizia in breve

Nella provincia di Pescara, nel primo trimestre del 2026, sono state presentate 33 denunce di minori scomparsi. Questa cifra riguarda i casi registrati nei primi tre mesi dell'anno. La giornata internazionale dei minori scomparsi è stata dedicata alla sensibilizzazione su questa problematica. Un'organizzazione ha diffuso un messaggio con l'hashtag “Non dimenticare”.