Giornata internazionale dei minori scomparsi a Pescara 33 casi in soli 3 mesi Penelope | Non dimenticare
Nella provincia di Pescara, nel primo trimestre del 2026, sono state presentate 33 denunce di minori scomparsi. Questa cifra riguarda i casi registrati nei primi tre mesi dell'anno. La giornata internazionale dei minori scomparsi è stata dedicata alla sensibilizzazione su questa problematica. Un'organizzazione ha diffuso un messaggio con l'hashtag “Non dimenticare”.
Sono 33 le denunce di scomparsa di minori registrate nella provincia di Pescara nel primo trimestre del 2026. Di questi, 21 sono stati ritrovati mentre 12 risultano ancora da rintracciare. A rendere noti i dati, in occasione della Giornata internazionale dei minori scomparsi che ricorre il 25. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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