Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni | tutta la verità sulle voci di rottura

Giorgio Pasotti ha dichiarato di essere single, confermando le voci di una crisi con la compagna Claudia Tosoni. L’attore ha spiegato di aver deciso di prendersi una pausa dal rapporto e di voler riflettere sul suo futuro sentimentale. Nessuna conferma ufficiale di una rottura definitiva, ma l’assenza di contatti pubblici tra i due alimenta le speculazioni. La coppia non ha ancora commentato ulteriormente la situazione.

. Tutti i dettagli emersi sulla presunta crisi tra Giorgio Pasotti e le clamorose dichiarazioni rilasciate dall’attore in merito al suo futuro sentimentale. Giorgio Pasotti torna a raccontare alcuni aspetti della sua vita privata e lo fa con parole nette, per chiudere una volta per tutte le voci che nelle ultime settimane hanno acceso il gossip sul rapporto con Claudia Tosoni. Nessuna rottura, nessuna separazione in vista, nessun addio. Al contrario, l’attore chiarisce che la relazione con la compagna continua e che il progetto di matrimonio resta reale, nonostante le indiscrezioni nate tra assenze pubbliche, movimenti sospetti sui social e racconti sempre più insistenti su una presunta crisi. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Giorgio Pasotti conferma nozze con Claudia Tosoni: «Entro lanno»

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