Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni avevano in programma di sposarsi ad ottobre 2026, ma recenti voci indicano che la coppia potrebbe aver interrotto la relazione. Non ci sono state conferme ufficiali, e al momento non sono stati rilasciati commenti da parte dei diretti interessati. La notizia della possibile crisi arriva dopo che le nozze erano state annunciate e attese per la prossima stagione.

Sembra che Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni stiano vivendo una crisi importante, ad ottobre 2026 erano previste le nozze Lo scorso 19 gennaioGiorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo, la coppia dopo 7 anni di fidanzamento, ha deciso di convolare a nozze. Eppure adesso qualcosa si è rotto.Chirivela che i due si si sono tolti il follow su Instagram e quindi sembra proprio che la coppia stia vivendo un momento di crisi, ma non è chiaro se sia passeggera o se il rapporto si sia rotto, senza possibilità di ritorno. Sembra cheGiorgio Pasotti fosse assente al compleanno della sua fidanzata, lo scorso 27 aprile ed inoltre si nota come sui social non si seguono più.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: nozze sfumate, è finita?

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