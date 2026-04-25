La brianzola Giochi Preziosi e le altre catene | tra licenziamenti e chiusure cosa sta succedendo ai negozi di giocattoli

Negli ultimi mesi, diverse catene di negozi di giocattoli hanno avviato procedure di licenziamento e chiusure di punti vendita. Tra queste, una società storica del settore, attiva dagli anni Settanta, ha comunicato ai dipendenti in alcune sedi l’incertezza sul futuro del proprio lavoro. La situazione si verifica in un momento di difficoltà per il settore, con cambiamenti nelle modalità di distribuzione e vendita.

“Veniamo a lavorare, ma sappiamo che da un momento all’altro potrebbe non esserci più il negozio”. Di fronte al Duomo c’è una delle sedi di Giochi Preziosi, la società che dagli anni Settanta commercia e distribuisce giocattoli come Cicciobello, Topo Gigio e la pasta modellabile Crystal Ball. La.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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