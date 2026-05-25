Prima il silenzio. Poi la risposta pubblica, affidata a uno striscione comparso sulle mura cittadine e a un reel che in poche ore ha iniziato a circolare sui social. Lo Spazio Autogestito Grizzly rompe il silenzio dopo le dichiarazioni del Comune sugli spazi associativi dell’ex scuola Bianchini di Gimarra e lo fa trasformando il centro storico in un luogo in cui veicola un messaggio politico: "Don’t touch my Grizzly", cioè "Non toccate il mio Grizzly". Lo scorso sabato pomeriggio lo striscione è apparso prima sulle mura del Bastione del Nuti, al Pincio, e poi davanti all’Arco d’Augusto. Immagini finite online attraverso un video rilanciato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gimarra, le barricate del Grizzly: "Volete farci sgomberare da qui"

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