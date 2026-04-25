Il sindaco di Macerata ha annunciato l’intenzione di candidarsi nuovamente, evidenziando di aver gestito 500 milioni di euro in finanziamenti destinati alla città. La sua campagna si concentra sulla richiesta di sostegno al voto, evidenziando i risultati ottenuti attraverso questi fondi. Nessuna dichiarazione ufficiale indica altri dettagli o risposte da parte degli avversari in questa fase.

? Cosa sapere Sandro Parcaroli punta alla rielezione a Macerata rivendicando 500 milioni di finanziamenti gestiti.. Il programma elettorale prevede nuovi investimenti per mobilità sostenibile e infrastrutture tecnologiche.. Sandro Parcaroli punta alla rielezione immediata a Macerata rivendicando la gestione di mezzo miliardo di euro in finanziamenti durante il suo mandato amministrativo. Il sindaco, che tra circa trenta giorni affronterà il voto, ha delineato una visione urbana orientata alla tecnologia e alla mobilità sostenibile, mettendo al centro il confronto con le critiche ricevute sulla gestione dei servizi e delle infrastrutture cittadine.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, Parcaroli sfida il voto: 500 milioni per la città

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