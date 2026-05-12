Un nuovo fronte si apre nel panorama politico locale, con la formazione di una lista del Pd che sostiene Tittarelli. La squadra ha criticato apertamente l’operato dell’attuale amministrazione, affermando che il sindaco ha fallito, e citando come esempio i primi a riconoscerlo siano esponenti della Lega. La lista si presenta come rappresentante di una società variegata e diffusa sul territorio, puntando a coinvolgere diverse realtà cittadine.

"La lista è plurale, ricca ed energetica. Rappresenta in maniera completa la società, e la città in maniera capillare. Il gruppo consiliare della Lega non si ricandida in toto, i primi a dire che Parcaroli ha fallito sono nel suo partito". Il Pd ha presentato la sua lista a sostegno della candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli. A presentare i 32 candidati sono stati i consiglieri uscenti Ninfa Contigiani, Narciso Ricotta ed Andrea Perticarari. Per la segretaria cittadina del Partito democratico, "è un orgoglio avere una lista con una forte rappresentanza femminile. Siamo pronti a garantire una classe dirigente nuova ma anche esperta. Abbiamo avuto tantissima disponibilità, alcuni ci hanno detto no per via di problemi di salute in famiglia che i servizi pubblici non sono in grado di coprire".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La squadra del Pd per Tittarelli: "Parcaroli è stato un fallimento, i primi a dirlo sono nella Lega"

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