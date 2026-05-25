Giani | Si apre la partita del ballottaggio

Il presidente della regione ha annunciato l'apertura del ballottaggio dopo i risultati delle elezioni. La coalizione di centrosinistra ha ottenuto vittorie al primo turno in alcune città, come Prato, Pistoia, Sesto Fiorentino, Figline e Cascina. In queste zone, i candidati del centrosinistra hanno superato la soglia necessaria per evitare il secondo turno. Ora si attende il secondo turno di voto per le città dove nessun candidato ha ottenuto la maggioranza al primo turno.

Il presidente Giani sul risultato della coalizione: “Grande successo della coalizione di centrosinistra in Toscana: laddove il candidato ha vinto al primo turno è il candidato del centrosinistra, come è accaduto ad esempio a Prato, Pistoia, Sesto fiorentino, Figline, Cascina; la partita si apre. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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